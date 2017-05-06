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سنوانسي يهرب من منطقة الهبوط بفوز ثمين على إيفرتون
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سنوانسي يهرب من منطقة الهبوط بفوز ثمين على إيفرتون

2017-05-06 21:11:12
وكالات

خرج سوانزي سيتي، من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه 1- 0،  على إيفرتون ليتلقى دفعة هائلة للبقاء في المسابقة اليوم السبت.

وبعد خسارة هال سيتي 2-0 في وقت سابق اليوم أمام سندرلاند، الذي تأكد هبوطه قبل ذلك، حسم سوانزي الانتصار بضربة رأس في الشوط الأول لفرناندو يورينتي.

ودافع الفريق بقوة لفترات طويلة خلال الشوط الثاني لكنه رغم ذلك اقترب من إضافة الهدف الثاني لولا إهدار أكثر من فرصة بواسطة يورينتي وليروي فير.

وسيلعب سوانزي، الذي يملك 35 نقطة، مع سندرلاند ووست بروميتش ألبيون في آخر جولتين بينما سيلتقي هال (34 نقطة) مع كريستال بالاس وتوتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني.

ويحتل إيفرتون المركز السابع وله 58 نقطة من 36 مباراة.

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