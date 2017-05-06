الشرطة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد "نتنياهو"2017-05-06 21:06:39
أعلن النائب عن المعسكر الصهيوني في الكنيست الإسرائيلي ميكي روزنتال أن الشرطة الإسرائيلية قررت تقديم لائحة اتهام بخرق الائتمان وتلقي هدايا خلافًا للقانون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم السبت، عن روزنتال قوله، خلال ندوة ثقافية عقدت في مستوطنة موديعين، “إن للشرطة تفسيرا مختلفا عن التفسير الذي يحاول رئيس الوزراء نتنياهو إعطاءه لتلقيه هدايا بقيمة مئات آلاف الشواكل”.
وأضاف أن ما يفصل في هذه المرحلة بين توصيات الشرطة وتقديم لائحة الاتهام هو المستشار القانوني للحكومة.
من جهتها ، قالت المحامية ليئات بن آري المسؤولة في النيابة العامة الاسرائيلية “إنه من الصعب القبول برواية نتنياهو القائلة إنه تلقى هدايا من أصدقاء عندما تساوي قيمة هذه الهدايا مئات آلاف الشواكل ، ولذا يجب في مثل هذا الحال التحقيق في مصالح من يعطي هذه الهدايا ومن يتلقاها”.
واعتبرت تقارير إسرائيلية أن تصريحات هذه المحامية تدل على نية النيابة العامة تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذا الملف.
وكانت مصادر إسرائيلية قد أعلنت أن التحقيقات مع نتنياهو ستستمر حتى يونيو المقبل ، وذلك حول عدة ملفات في قضايا فساد خاصة.
وجاء من ديوان نتنياهو تعقيبا على ذلك أنه “لم يكن هناك شيء غير قانوني في العلاقات بين رئيس الوزراء وأصدقائه ، وأن نتنياهو ينفي تلقيه المبالغ التي تتحدث عنها النيابة العامة”.
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