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ننشر أسماء ومواعيد المتقدمين لشغل وظائف محكمة النقض
محاكمة ـ محكمة‎

ننشر أسماء ومواعيد المتقدمين لشغل وظائف محكمة النقض

2017-05-06 20:59:49

 


نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، الإعلان رقم 1 لسنة 2017، والذي يشمل بيانًا بأسماء ومواعيد اختبار المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها المستوفين للشروط طبقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2017 الصادر عن محكمة النقض؛ وذلك لإجراء الاختبار اللازم لشغل هذه الوظائف بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي الكائن بشارع 26 يوليو – القاهرة.
وذكرت الجريدة أنه سيتم استبعاد من يتخلف منهم عن حضور الاختبار التحريري لجميع الوظائف المعلن عنها في الميعاد المحدد له طبقًا لجداول المواعيد والأسماء المعلن عنها برفقة هذا الملحق.
ويراعى إحضار إثبات الشخصية على أن يكون الدخول للمبنى من خلال الباب الرئيسي بشارع شمبليون.

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