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"كاف" يحدد موعد لقاءي الأهلي والوداد بدوري أبطال أفريقيا
لوجو الكاف - الاتحاد الافريقي لكرة القدم - كاف

"كاف" يحدد موعد لقاءي الأهلي والوداد بدوري أبطال أفريقيا

2017-05-06 21:03:15
محيط - أحمد عبد الخالق

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” النادي الأهلي ، في خطاب رسمي اليوم ، بموعد مباراتي الأهلي والوداد المغربي في الجولتين الثالثة والرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي إن المباراة الأولى ستقام يوم 4 يونيو المقبل على ملعب برج العرب ، فيما تحدد موعد مباراة الجولة الرابعة يوم 21 من نفس الشهر والتي يستضيفها الوداد على ملعبه ووسط جماهيره.
ويلعب الأهلي الجولة الأولى أمام زاناكو الزامبي 13 مايو الجاري ببرج العرب ، فيما يخرج الي الكاميرون في الجولة الثانية لمواجهة فريق القطن يوم 23 من شهر مايو الجاري.

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