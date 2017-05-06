أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” النادي الأهلي ، في خطاب رسمي اليوم ، بموعد مباراتي الأهلي والوداد المغربي في الجولتين الثالثة والرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي إن المباراة الأولى ستقام يوم 4 يونيو المقبل على ملعب برج العرب ، فيما تحدد موعد مباراة الجولة الرابعة يوم 21 من نفس الشهر والتي يستضيفها الوداد على ملعبه ووسط جماهيره.

ويلعب الأهلي الجولة الأولى أمام زاناكو الزامبي 13 مايو الجاري ببرج العرب ، فيما يخرج الي الكاميرون في الجولة الثانية لمواجهة فريق القطن يوم 23 من شهر مايو الجاري.