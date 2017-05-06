نظمت مجموعة نساء في العاصمة الفنزويلية (كاراكاس) مسيرة احتجاج ضد الحكومة الاشتراكية ، وذلك ضمن ما أطلق عليه معارضون “مسيرة ضد القمع”.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية ، اليوم السبت ، أن الشرطة سيطرت على طرق رئيسية في المدينة ، في الوقت الذي دخلت الاحتجاجات فيه أسبوعها السادس ، فيما تخطط الحكومة لمسيرة نسائية مضادة وسط المدينة.

وقام وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز ، أمس الجمعة ، بالتنديد بالتحركات الاحتجاجية ، قائلا إن المحتجين يقومون بمحاولة إشعال الحرب غير التقليدية.

وأذاعت وسائل الإعلام المحلية أمس فيديو متداول عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي يظهر مواطنين وهم يحاولون إسقاط تمثال للرئيس السابق هوجو شافيز وسط ولاية زوليا ،

كما نقلت وسائل الإعلام قيام الطلاب بتدمير التمثال كجزء من تحرك احتجاجي أوسع.