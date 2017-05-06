أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) المايجور أدريان رانكين جالاوي أن اتفاق مناطق تخفيف التصعيد الذي توصلت إليه كل من روسيا وتركيا وإيران خلال محادثات أستانا في كازاخستان لن يكون له تأثير على عمليات الولايات المتحدة ضد داعش ، وأضاف ” إن عملياتنا وقواتنا الجوية ستنقل المعركة إلى داعش أينما وجد”.

وقال جالاوي ـ في تصريحات خاصة لقناة (الحرة) الفضائية بثت مساء اليوم السبت - “إن الولايات المتحدة لم تكن جزء من هذا الاتفاق (اتفاق أستانا) ، وبالتالي من هذه المحادثات ، نحن نرحب بأي جهد دولي لتقليص العنف والسماح للمساعدات الإنسانية للمناطق التي تحتاجها”.

من جهة أخري ، أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية عن ثقته بقدرة قوات سوريا الديموقراطية على إخراج داعش من مدينة الطبقة السورية ، موضحا أن القوات المشكلة من فصائل عربية وكردية مستمرة في دفع داعش خارج الطبقة ، مضيفا ” أنا واثق من أنهم سينجحون ، لكن المسألة مسألة وقت”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد ذكر ، بداية الشهر الجاري ، أن تلك القوات تمكنت من استعادة أكثر من 80% من الطبقة.