"الصحة": كل من يثبت إصابته بفيروس "سي" سيعالج على نفقة الدولة

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم السبت، أن الدولة ستتكفل بعلاج كل من يثبت إصابته بفيروس سي وسيتم علاجه على نفقه الدولة فورا.

وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة” مساء اليوم السبت: “إن أدوية فيروس سي متوفرة، وهناك انخفاض ملحوض في أعداد المصابين، موضحًا أنه يتم إجراء فحوصات فيروس سي بالقرى والنجوع والمدارس والجامعات”.

وأشار مجاهد إلى أنه في شهر يناير 2018 سيتم البدء في إجراء الفحص الشامل للكشف عن فيروس سي بقرى محافظات الدلتا.