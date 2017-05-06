 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 10:00 مساءً
روابط سريعة
"الصحة": كل من يثبت إصابته بفيروس "سي" سيعالج على نفقة الدولة
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة‎

"الصحة": كل من يثبت إصابته بفيروس "سي" سيعالج على نفقة الدولة

2017-05-06 20:57:16
متابعات

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم السبت، أن الدولة ستتكفل بعلاج كل من يثبت إصابته بفيروس سي وسيتم علاجه على نفقه الدولة فورا.

وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة” مساء اليوم السبت: “إن أدوية فيروس سي متوفرة، وهناك انخفاض ملحوض في أعداد المصابين، موضحًا أنه يتم إجراء فحوصات فيروس سي بالقرى والنجوع والمدارس والجامعات”.

وأشار مجاهد إلى أنه في شهر يناير 2018 سيتم البدء في إجراء الفحص الشامل للكشف عن فيروس سي بقرى محافظات الدلتا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3