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موجيريني تعرب عن دعمها للاجتماعات التي عقدت بين السراج وحفتر بالإمارات
الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني

موجيريني تعرب عن دعمها للاجتماعات التي عقدت بين السراج وحفتر بالإمارات

2017-05-06 20:56:14
أ ش أ

أعربت الممثلة السامية للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني ، عن تقديرها ودعمها للاجتماعات التي عقدت بين رئيس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج واللواء خليفة حفتر في الإمارات العربية المتحدة .

وأكدت موجيريني، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تشجيع ومرافقة العملية السياسية في ليبيا بكل الوسائل المتاحة له حتى يتوحد جميع الليبيين من أجل إقامة بلد آمن وسلمي ومزدهر ، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال المشاركة الإيجابية ومساهمة جميع الأطراف.

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