أعربت الممثلة السامية للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني ، عن تقديرها ودعمها للاجتماعات التي عقدت بين رئيس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج واللواء خليفة حفتر في الإمارات العربية المتحدة .

وأكدت موجيريني، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تشجيع ومرافقة العملية السياسية في ليبيا بكل الوسائل المتاحة له حتى يتوحد جميع الليبيين من أجل إقامة بلد آمن وسلمي ومزدهر ، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال المشاركة الإيجابية ومساهمة جميع الأطراف.