انضم 40 مجندا سويسريا اليوم الى قوات الحراسة في الفاتيكان والتي تعتبر أقدم جيش نظامى فى العالم.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المجندين الجدد سوف يؤدون يمين الولاء فى ساحة قصر سان داماسو ، حيث يتم اختيار هذا اليوم على وجه التحديد إحياء لذكرى 147 جنديا لقوا مصرعهم أثناء الدفاع عن البابا كلمنت السابع عام 1527.

ورحب البابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان بهؤلاء المجندين الجدد ، وقال ” لقد إستدعيتم لكى تقدموا تضحيات تنطوى على مشقة ليست بالقليلة فى خدمة الإيمان”.

تجدر الاشارة الى أن أفراد قوات الحرس السويسرى يخدمون لمدة عامين على الأقل فى الجيش البابوى ويشترط أن يكونوا من الكاثوليك الذكور من غير المتزوجين ، على ألا يزيد عمر الفرد منهم عن 30 عاما ، حيث تتمثل مهمتهم الأساسية فى توفير الحماية لبابا الفاتيكان.