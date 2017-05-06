لايبزيج يحافظ على وصافة البوندسليجا برباعية في هيرتابرلين

حافظ فريق لايبزيج مفاجأة الدوري الألماني هذا الموسم على مركزه الثاني خلف المتوج باللقب بايرن ميونخ بعدما حقق الفوز بنتيجة كبيرة على نظيره هيرتا برلين برباعية مقابل هدف في الجولة الـ 32 بالدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

وجاءت رباعية لايبزيج عن طريق كلاً تيمو ويرنير هدفين في الدقيقة 11 و 54 ودافي سيلك في الدقيقة 89 و 92 من المباراة.

بينما جاء هدف هيرتابرلين عن طريق النيران الصديقة بعدما سجل راني خضيرة هدفاً في مرماه في الدقيقة 85

بهذا الفوز رفع لايبزيج رصيده للنقطة 66 في المركز الثاني وتوقف رصيد هيرتابرلين عند النقطة 46 في المركز الخامس