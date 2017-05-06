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برشلونة يغرق «الغواصات الصفراء» برباعية مذلة في الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة يغرق «الغواصات الصفراء» برباعية مذلة في الدوري الإسباني

2017-05-06 20:39:03
محيط - أحمد عبد الخالق

تلاعب فريق برشلونة بضيفه فياريال، وهزمه بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وأحرز أهداف الفريق الكتالوني كل من نيمار دا سيلفا (21) وليونيل ميسي (45 و82) ولويس سواريز (69)، بينما سجّل هدف فياريال الوحيد سيدريك باكامبو (32).

رفع البارسا رصيده إلى 84 نقطة، ليبقى في الصدارة مؤقتا بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الذي يلاقي غرناطة بالجولة ذاتها، وله مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد فياريال عند 63 نقطة في المركز الخامس.

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