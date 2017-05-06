إذا أردت أن تقيم علاقتك بشريكك، فهناك بعض المؤشرات التي تساعد على ذلك وتبين مدى درجة الانسجام بين الشريكين، وإليك 4 منها.

أول تلك المعوقات هي الشجار، فليس بمعناه الشامل فهو صحي في بعض الأحيان، لكن المقصود هنا عندما تصبح الشجارات عادة يومية ثابتة، وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، فثاني العلامات هي الغيرة، ورغم أن البعض يعتبرها علامة حب، لكن هذا غير صحيح فالغيرة قد تكون مدمرة، تعرَّف على العلامات الأخرى التي تخبرك بأن علاقتك مع شريكك ليست على ما يرام، وهو ما سلط عليه هذا المقطع المصور الضوء، للمشاهدة.اضغط هنا.