قالت حركة حماس إن انتخاب إسماعيل هنية رئيسًا للمكتب السياسي للحركة يمثل تأكيدًا على أنها حركة قوية شورية مؤسساتية متجددة تؤمن بالديمقراطية وتحترم نتائجها.

وأضافت الحركة في بيان اليوم “إن حماس بعيد انتخاب هنية ستضع على سلم أولوياتها مواصلة وتكثيف الجهود الرامية إلى تمتين وتقوية العلاقات الفلسطينية الداخلية وترتيب البيت الفلسطيني”.

وتابعت “إن أولويات الحركة بعد الانتخاب سيكون تعزيز صمود شعبنا وحشد كل الطاقات العربية والإسلامية والدولية للوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وتعزيز صموده ودعم عدالة قضيته”.