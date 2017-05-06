القوي العاملة: 2000 جنيه حد أدني للعاملين بالقطاع الخاص2017-05-06 20:37:32
اقتراح محمد سعفان وزير القوي العاملة على اتحاد المستثمرين بتحديد 2000 جنيه شهريا كحد أدنى للأجور فى القطاع الخاص، وذلك فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
وستستدعي لجنة القوي العاملة وزير القوي العاملة لمناقشته حول هذا المقترح وكيفية تطبيقه على ارض الواقع، قائلا: إن تحديد 2000 جنيه كحد أدنى للأجور مبلغ جيد».
وتابع محمد سعفان وزير القوي العاملة إن الوزارة اقترحت على اتحاد المستثمرين بحضور رئيسه خلال إحدى الجلسات، تحديد 2000 جنيه شهريًا كحد أدنى للأجور فى القطاع الخاص، حيث ان هناك نسبة 85% داخل المجتمع الاقتصادى المصرى تعمل فى ظروف بيئية جيدة، مشيرًا إلى أن هناك جلسات مع جميع الاتحادات لكى نصل فى النهاية إلى حلول جيدة.
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