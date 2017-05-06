

كشف أحمد. أ المتهم باغتصاب ابنته في مدينة نصر، أنه يمتلك كافة المستندات الدالة على كذب الفتاة، وأن وراء اتهامها له باغتصابها هي والدتها.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «صوت الناس» تقديم الإعلامية نيهال طايل المذاع على فضائية «LTC»، «طلقت أم الفتاة بسبب فضائحها، وسأكشف كافة الحقائق والدلائل التي تؤكد صدق حديثى في الوقت المناسب».

ونفى والد الفتاة المغتصبة صحة ما قالته طليقته عن إصابته بالشذوذ الجنسى مبديا استغرابه قائلا: «متزوج من أخرى وأنجبت منها».

كان قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغا من “فاطمة” 23 سنة، يتضمن قيام والدها بمعاشرتها معاشرة الأزواج منذ فترة طويلة.

وأشارت “فاطمة” في بلاغها إلى أن والدها يدعى “أحمد.ا” ميكانيكى سيارات، كان يأخذها إلى غرفة نومه ويعاشرها جنسيا، وهددها بالقتل إذا أخبرت أحدا بما يحدث.