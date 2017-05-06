أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، اليوم السبت، عن افتتاح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي مزرعة بركة غليون السمكية خلال شهر يونيو القادم ، كما سيفتتح المرحلة قبل الأخيرة من محطة كهرباء البرلس.

وقال نصر - في تصريح اليوم السبت - إنه سيتم تفقد تطوير وتطهير بحيرة البرلس بعد عمل كورنيش لها وتطهيرها وتكثيف الحملات الأمنية على المخالفات فيها وفتح قنوات إشعاعية لدخول مياه البحر المتوسط إليها ، كما سيتم افتتاح مستشفى جامعة كفرالشيخ بعد أن وصل إليها أحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

وأضاف أن محطة كهرباء البرلس سينتهي العمل منها نهائيا أبريل 2018 القادم ، ووصلت اليوم السفينة رقم 36 القادمة من ألمانيا وعليها معدات لمحطة الكهرباء من إجمالي 38 سفينة قادمة من ألمانيا.