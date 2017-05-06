زيادة غير مسبوقة فى قيمة الصادرات المصرية للسنغال بنسبة بلغت 55%

نجاح المكتب التجارى بمدريد فى زيادة الصادرات المصرية لاسبانيا بنسبة 11.6%

كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء مكاتب التمثيل التجاري المصرى بالخارج بشأن تطور العلاقات التجارية بين مصر ودولتى اسبانيا والسنغال عن نجاح جهود المكاتب التجارية المصرية بمدريد وداكار فى تعزيز حركة التجارة الخارجية المصرية للاسواق الاسبانية والسنغالية وتحقيق الصادرات المصرية لتلك الاسواق زيادة كبيرة خلال عام 2016.

وأشار وزير مفوض تجارى/ احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري الى أن صادرات مصر غير البترولية الي السوق الاسباني حققت إرتفاعاً يقدر بنحو 11.6% خلال عام 2016 حيث وصلت إلى حوالي 420.5 مليون يورو مقارنةً بنحو 376.6 مليون يورو في عام 2015 .

واضاف عنتر ان قطاع الاسمدة جاء على رأس الصادرات المصرية للاسواق الأسبانية حيث بلغت قيمة صادراته نحو 50.5 مليون يورو عام 2016 مقابل 25.8 مليون يورو عام 2015، مشيرا الى ان هذه الزيادة تأتى إنعكاساً لنتائج البعثة الترويجية التي نظمها المكتب التجاري في مدريد للشركات المصرية المصدرة للأسمدة الفوسفاتية في نهاية عام 2015 والتي نتج عنها تعاقدات تصديرية ساهمت في زيادة الصادرات المصرية من الاسمدة لاسبانيا.

وأوضح رئيس التمثيل التجارى ان صادرات الفواكة الطازجة للسوق الاسباني بلغت نحو 7.8 مليون يورو في عام 2016 مقابل 800 ألف يورو فقط في عام 2015 وهو ما يعد ايضا نتيجة للمشاركة المصرية الفعالة في فعاليات معرض Fruit Attraction الذي عقد في أكتوبر 2016 بالعاصمة الاسبانية مدريد وشارك فيه العديد من مصدري الحاصلات الزراعية المصريين بناء علي توصيات المكتب .

واشار عنتر الى أن جهود مكتب التمثيل التجاري المصرى في داكار والمتعلقة بالترويج لمنتجات الشركات المصرية المختلفة بالسوق السنغالي خلال الفترة الماضية اسفرت عن ارتفاع كبير في قيمة الصادرات المصرية إلى هذا السوق بنسبة زيادة بلغت نحو 55 %، حيث بلغت 47,29 مليون دولار خلال عام 2016 مقارنة بـ 30,5 مليون دولار خلال عام 2015محققة زيادة غير مسبوقة في تاريخ التبادل التجاري بين البلدين.

ولفت وكيل اول وزارة التجارة والصناعة الى انخفاض قيمة الواردات المصرية من السنغال خلال عام 2016 حيث بلغت نحو مليون دولار مقارنة بـما قيمته 1,7 مليون دولار عام 2015.

وأضاف رئيس التمثيل التجارى أن اهم بنود الصادرات المصرية الي السوق السنغالي خلال عام 2016 تضمنت الزيوت العطرية ومواد التجميل، المنظفات وكيماويات النظافة، الأسمدة، الإطارات والكاوتشوك، منتجات الحديد والصلب، المواد الغذائية المصنعة، السيراميك، المنسوجات، وأدوات المائدة.