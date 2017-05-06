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البابا فرانسيس ينتقد تسمية "أم القنابل"
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

البابا فرانسيس ينتقد تسمية "أم القنابل"

2017-05-06 20:13:39
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انتقد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم، السبت، خلال حديثه مع جمهور من الطلبة تسمية “أم القنابل”، التي أُطلقت على قنبلة أمريكية باعتبارها أقوى قنبلة تقليدية غير نووية.

وبحسب وكالة رويترز، قال البابا فرانسيس خلال كلمته “لقد شعرت بالخجل حين سمعت الاسم، فالأم تمنح الحياة وهذه القنبلة تمنح الموت بينما نطلق عليها اسم الأم. ما الذي يحدث؟”.

وكانت الولايات المتحدة قد ألقت “أم القنابل” الشهر الماضي على موقع تابع لتنظيم داعش في أفغانستان، ما أسفر عن مصرع نحو 100 شخص وفقًا لبيانات الحكومة الأفغانية.

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