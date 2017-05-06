استقبل رئيس مجلس النواب الليبي ،المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر في مدينة القبة غرب طبرق.

وقال المبعوث الأممي، في تصريح مقتضب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، إن اجتماعًا بنّاءً جمعه برئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القبة، حيث دارت «مناقشات جيدة بشأن المضي قدمًا في العملية السياسية».

يأتي اللقاء عشية اجتماع آخر لرئيس مجلس النواب مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون رفقة السير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت، لمناقشة آخر التطورات في ليبيا، في أعقاب اجتماع لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في أبوظبي.