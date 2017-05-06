قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيفتتح أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أعمال تطوير بحيرة البرلس وكورنيش بحيرة البرلس خلال شهر يونيو المقبل .

وأضاف نصر، خلال لقائه بمراسلى الصحف ،بديوان عام المحافظة، مساء اليوم السبت، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالثروة السمكية، والداجنة بالمحافظة والثروة الحيوانية بناء على تعليمات القيادة السياسية .