اجلت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم السبت دعوى رجل الأعمال شفيق جبر مالك شركة «ارتوك اوتو» ضد شركة «سكودا» العالمية يطالب من خلالها بتعويض قدره 225 مليون دولار لجلسة 7 يونيو المقبل.

وكانت شركة سكودا العالمية قد طلبت من وكيلها السابق فى مصر «أرتوك أوتو» المملوكة لشفيق جبر التوقف عن صيانه سيارات سكودا الواقعة فى نطاق الضمان على أن يقوم رجل الأعمال كريم نجار رئيس مجلس ادارة شركة «كيان» وكيل سيارات «سيات» فى مصر بتوزيع وصيانة العلامة التجارية «سكودا».

ولجأ رجل الأعمال شفيق جبر رئيس مجلس إدارة شركة «آرتوك أوتو» لإقامة دعوى قضائية ضد شركة «سكودا» العالمية لتعويضه عن حجم استثماراته التى قدمها للعلامة التشيكية، بعد أن فسخت الشركة عقدها معه ومفاوضاتها عددا من مستثمرى قطاع السيارات فى مصر للحصول على وكالة «سكودا»، مما وصفه شفيق جبر بأن تلك المفاوضات إجراء غير قانوني، والعقد المبرم بين أرتوك أوتو وسكودا العالمية لا يسمح للأخيرة بالتفاوض مع وكيل آخر دون موافقته.

وأعلنت الشركة العالمية مؤخرا عن اتفاقها مع رجل الاعمال كريم نجار رئيس مجلس ادارة شركة «كيان» وكيل سيارات «سيات» بقيام نشاطات توزيع وصيانة سيارات «سكودا» فى مصر، مما جعل «جبر» يلجأ للتصعيد واللجوء للقضاء لإثبات احقية شركته بالوكالة وتعويضه على حجم استثماراته المقدمة لعلامة «سكودا».

ومن جانبه قال جون معتوق، الشريك المؤسس بمكتب معتوق بسيونى للمحاماة والاستشارات القانونية، المستشار القانونى لشركة «سكودا» العالمية للسيارات، إن الشركة أنهت علاقتها مع شركة أرتوك أوتو فى 30 نوفمبر من العام الماضي.

وأضاف معتوق أن «أرتوك أوتو» لم تعد معتمدة من جانب «سكودا» لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة لمالكى الماركة العالمية، ولا يحق لها التعامل مع أى من المستهلكين باعتبارها مخولة من الشركة للقيام بخدمات الصيانة.

وأشار الى أن «سكودا» تعاقدت مع شركة كيان مصر للتجارة والاستثمار، للعمل كوكيل للشركة فى السوق المصرى بدلاً من «أرتوك أوتو».

وبموجب التعاقد تصبح «كيان» مستوردا غير حصرى لسيارات وقطع غيار «سكودا»، والجهة المعتمدة لتقديم خدمات الصيانة والضمان لمالكى ومستخدمى الماركة العالمية فى مصر.

وذكر معتوق أن جميع قطع الغيار الأصلية لسيارات سكودا متوافرة لدى «كيان» ومراكزها المعتمدة، وأن الأخيرة ملتزمة بتقديم جميع خدمات والتزامات الضمان.

وأكد معتوق أنه لم يصدر أى أحكام أو أوامر قضائية تمنع دخول سيارات أو قطع غيار سكودا للبلاد، أو تؤثر على قيام شركة كيان بتقديم خدمات ما بعد البيع.

وأضاف: محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمت بتاريخ 27 أبريل2017 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من جانب شركة «أرتوك أوتو» والتى كانت تطالب فيها بمنع استيراد سيارات وقطع غيار «سكودا».

وقال إن شركة «سكودا» تبذل قصارى جهدها من خلال تعاقدها من شركة كيان على تقديم خدمة مميزة لعملائها فى مصر من مالكى سيارات سكودا كما تعمل الشركة على توفير جميع أنواع وطرازات سيارات سكودا للمستهلك المصرى بأسعار مناسبة.