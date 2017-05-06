حملات أمنية بالمحافظات لإزالة تعديات وضبط هاربين2017-05-06 19:42:07
تمكنت الحملات الأمنية بعدد من محافظات الجمهورية، اليوم السبت، من إزالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة، وضبط تشكيلات عصابية ومحتالين وهاربين من أحكام قضائية.
ففي الوادي الجديد، تمكنت الأجهزة الأمنية من استرداد 1100 فدان من أملاك الدولة تعدى عليها مزارعون بمركز الفرافرة؛ حيث تم تنفيذ 14 قرار إزالة لتعديات بالزراعة على أراضي أملاك دولة في 5 قري، وقرار إزالة تعديات على أملاك دولة بالبناء بمدينة الفرافرة، وردم الآبار الجوفية على نفقة المتعدين.
وفي القليوبية، اتهم عدد من الأشخاص 3 مسئولين بشركة سياحية بشبرا الخيمة بالنصب عليهم بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج، والاستيلاء على 22 ألف جنيه من كل منهم، وتمكنت القوات من ضبط أحد المتهمين في الواقعة، وبمواجهته اعترف باستلام المبالغ المالية من المُبلِغِين وتسليمها للمتهمين الثاني والثالث نظير الحصول على عمولة قدرها 7 آلاف جنيه عن كل شخص، ونفى علمه بنشاط الشركة تحديدا، والتي تبين أن نشاطها يقتصر على السياحة الدينية وليس إلحاق العمالة بالخارج.
فيما تمكنت أجهزة الأمن من كشف غموض حادث سرقة سيارة نقل تابعة لإحدى شركات الشحن والتفريغ أثناء قيام سائقها بتركها لقضاء حاجته على الطريق السريع بقليوب، فقام مجموعة من قطاع الطرق بتهديده بالسلاح واستولوا عليها بحمولتها وفروا هاربين، وتبين أن مرتكبي الواقعة تشكيل عصابي يضم 6 أشخاص تخصصوا في سرقة السيارات على الطريق الزراعي السريع ومساومة مالكيها لإعادتها لهم مقابل مبالغ مالية، وتم ضبط المتهمين.
وفي المنيا، ادعى سمسار سيارات أن نجله تعرض للاختطاف وأنه دفع فدية مالية للجناة قيمتها 135 ألف جنيه لتحريره، وتقدم ببلاغ للمباحث يفيد ذلك.
وعقب التحريات، تبين رجال المباحث أن السمسار لجأ لافتعال الواقعة ليمهله دائنوه فترة زمنية لسداد ديونه؛ حيث هناك خلافات مالية متعددة مع عملائه، وأنه لا صحة لما قرره بشأن تعرض ابنه للاختطاف، وأنه دبر الواقعة نظرًا لمروره بضائقة مالية ووجود مديونيات بموجب إيصالات أمانة لدى الغير. وباستدعاء المذكور ومواجهته بما توصلت إليه جهود البحث أقر بصحتها.
وفي أسيوط، ضبطت المباحث 3 متهمين هاربين من أحكام بالمؤبد في حملة أمنية موسعة شنها ضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج بأسيوط اليوم، على بؤرة إجرامية بجزيرة بني فيز.
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