انتخب رياض سيف رئيسا جديدا للائتلاف السوري المعارض ، وذلك خلال اجتماع عقد في مدينة إسطنبول التركية اليوم السبت.

وانتخبت الهيئة العامة للائتلاف في الاجتماع نفسه ، وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية ، سلوى كتاو وعبد الرحمن مصطفى نائبين للرئيس ونذير أمينا عاما.

وبات سيف ، الذي خلف أنس العبدة ، الرئيس السادس للائتلاف الذي يتمسك بكونه الممثل السياسي للمعارضة والثورة السورية.

وكانت اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف انطلقت أمس الجمعة بدورتها الـ 33 ، وعلى جدول أعمالها بحث عدد من المسائل الهامة.

وأبرز هذه الملفات ، بالإضافة إلى انتخاب هيئة رئاسية جديد وانتخاب الهيئة السياسية ، بحث آخر تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية.

وبحثت الهيئة مخرجات جولة أستانة الأخيرة ، ومفاوضات جنيف ونتائجها والتحضيرات الجارية للجولة القادمة ، حسب ما قالت الدائرة الإعلامية للائتلاف.