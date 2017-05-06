أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي إيناسيو، قائمة الفريق التي ستشارك في مباراة المقاولون العرب، المقرر لها غدا الأحد، على استاد “بتروسبورت” في إطار مباريات الجولة الـ28 للدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك استبعاد كل من “شيكابالا” وباسم مرسى بعد حصولهما على راحة من جانب البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق الأبيض.

وضمت قائمة الزمالك كلا من: أحمد الشناوي ومحمود (جنش) في حراسة المرمى، طارق حامد وإبراهيم صلاح وشوقي السعيد وصلاح (ريكو) وأحمد جعفر ومحمد ناصف ومحمود (دونجا) وأيمن حفني وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم وستانلى ومايوكا وعلي جبر ومحمود حمدي وأسامة إبراهيم ومصطفى فتحي.