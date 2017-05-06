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المرصد السوري: أعمال العنف تراجعت منذ بدء سريان اتفاق أستانا
محادثات استانا ـ كازاخستان ـ الازمة السورية‎

المرصد السوري: أعمال العنف تراجعت منذ بدء سريان اتفاق أستانا

2017-05-06 19:42:23
متابعات

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت ، أن أعمال العنف تراجعت بشكل واضح في عدد من المناطق السورية منذ بدء سريان اتفاق أستانا الذي توصلت إليه كل من روسيا وتركيا وإيران من أجل إحلال هدنة دائمة في البلاد.

وتحدث مدير المرصد رامي عبد الرحمن - حسبما نقل راديو (سوا) الأمريكي - عن وجود بعض المعارك والقصف خلال الليل والصباح في محافظة حماة وسط البلاد وحلب إلى الشمال من سوريا.

وأشار إلى أن المرصد رصد قصفا بثلاثة براميل متفجرة نفذه طيران النظام السوري على مناطق في بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي فجر اليوم السبت ، مضيفا أن البلدة تعرضت منذ الفجر لقصف بأكثر من 40 قذيفة صاروخية ومدفعية.

وأضاف عبد الرحمن أن الاشتباكات تتواصل بين قوات النظام والفصائل المعارضة على محاور في محيط قرية الزلاقيات الواقعة على بعد مئات الأمتار من بلدة حلفايا في شمال حماه، وتحدث عن سماع أصوات انفجارات في ريف درعا الأوسط.

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