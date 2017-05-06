يتوجه الرئيس الفرنسي ﻓرانسوا أولاند بعد غد الاثنين إلى برلين للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، حسبما أعلن قصر الإليزيه اليوم السبت.

وذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس أولاند سيلتقي مع المستشارة الألمانية اعتبارا من الخامسة مساء، وذلك بعد رئاسته صباح الاثنين احتفالات ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية في 8 مايو 1945، وذلك بجادة “الشانزليزيه” مع خلفه سواء كان إيمانويل ماكرون أو مارين لوبن.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تصدر إيمانويل ماكرون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة غدا الأحد بأكثر من 60% من نوايا التصويت.