أسفر انفجاران في العاصمة الفلبينية (مانيلا) اليوم السبت ، عن مقتل اثنين وإصابة 6 آخرين على الأقل، بالقرب من المسجد الذهبي بالأحياء القديمة بالعاصمة مانيلا، وفقا لما أعلنته الشرطة.

وقال قائد الشرطة الفلبينية أوسكار ألبايالدي -حسبما أوردت قناة (سكاي نيوز عربية) الفضائية- قوله “إن الانفجار الأول وقع قرب مسجد في كيابو، إحدى مناطق (مانيلا) القديمة، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، موضحا أن الانفجار الثاني وقع في المكان نفسه بعد أكثر من ساعتين، وأسفر عن إصابة رجلي شرطة، كانا يعاينان موقع الانفجار الأول.

وأشار ألبيالدي إلى أن الانفجار الأول بدا وكأنه نجم عن طرد كان يوصله رجل على دراجة نارية، مضيفا أن الرجل الذي أوصل الطرد قتل والقتيل الثاني هو الشخص الذي استلمه.

واستبعد المتحدث باسم الشرطة الفلبينية أن يكون الانفجاران ذات طابع إرهابي قائلا “لا نريد أن نخمن ولكنها قد تكون حرب عصابات، ولا أدلة لدينا تفيد بأنه هجوم إرهابي”.

ووقع الانفجاران في شارع ضيق مكتظ، خارج مركز إسلامي وعلى بعد نحو مائة متر عن مسجد كيابو الذهبي، وأحدث الانفجار الأول أضرارا في جزء من المركز الإسلامي وأدى إلى تحطم نوافذ بعض الأبنية القريبة.

يذكر أن انفجارا وقع - قبل أكثر من أسبوع - في (كيابو) في وقت كان قادة دول جنوب شرق آسيا يعقدون قمة لهم، وأدى حينها إلى إصابة 14 شخصا بجروح.