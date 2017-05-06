أكد المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، ان البرلمان غير جاد في حل مشكلة اصحاب العقارات القديمة حيث تم تقديم العديد من المشروعات لحل تلك المشكلة ولكن دون جدوي حتي الان.

مشيرا الي ان المشروع الذي تقدم به النائب عبد المنعم العليمي يحتاج الي العديد من التوضيحات.

وأوضح حجازي في تصريحات خاصة لــ “صدي البلد” أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي الانتهاء من مشروع الايجارات القديمة سريعا وذلك حتي تتمكن الدولة من الحصول علي ضريبة عقارية عن تلك العقارات تُقدر بملايين الجنيهات ، متمنيا ألا يكون هذا المشروع مجرد شعارات وكلاما غير قابل للتنفيذ علي ارض الواقع.

وقال نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم : اصحاب العقارات القديمة تعبوا من كثرة التسويف الذي يمارسه البرلمان معهم ، وأن هذا المالك بات يشعر بأنه مواطن منتقص الحقوق ليس لديه حق التملك او التوريث ، لذا فإنه من الضروري ان يتم تعديل هذا القانون سريعا للحفاظ علي الامن القومي للبلاد”.

وعن الأمور الذي افتقدها مشروع القانون الذي تقدم به العليمي اشار الي انه لم يتم تحديد نوع المحكمة وكذلك نوع التقاضي الذي يلجأ اليه المالك اذا رفض المستأجر الانصياع للقانون ، ولم يتضمن المشروع بندا خاص بالعقارات الصادر بحقها قرارات تنكيسية ، بالاضافة الي انه لم يتم تحديد ان القانون سيُطبق بأثر لاحق ام بأثر سابق، مشددا علي ضرورة ألا تطول الفترة الانتقالية لخروج المستأجر وألا يتم معاملة المستأجر السكني بقرينه التجاري.

وتجدر الاشارة الي ان النائب البرلماني عبدالمنعم العليمي قد قال انه يمضي قدما في مسألة تغيير شكل الإيجارات في مصر حاليا مشيرا إلى أنه أعد مشروعا وتقدم به إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي وسيتم مناقشته قريبا.