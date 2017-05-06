وزير الداخلية من مستشفى الشرطة: سنظل نقدم الغالي والنفيس من أجل الوطن

زار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اليوم السبت رجال الشرطة الذين أصيبوا أثناء أدائهم واجبهم فى التصدى للعناصر الإرهابية والقضاء على البؤر الإجرامية، ويخضعون للعلاج حاليًا بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

وخلال الزيارة اطمأن الوزير على الحالة الصحية للمصابين وكافة أوجه الرعاية المقدمة لهم، مؤكدًا أن رجال الشرطة سيظلون يقدمون الغالى والنفيس من أجل حفظ أمن الوطن.

كما أشار الوزير إلى أن الروح المعنوية العالية لدى رجال الشرطة المصابين وإصرارهم على مواصلة واجبهم تؤكد أن رجال الشرطة لا يدخرون جهدًا فى الدفاع عن أمن الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل لهم، والعودة لإستكمال مهامهم.

من جانبهم أعرب المصابون عن تقديرهم وإعتزازهم بزيارة الوزير وأنهم مستعدون فى أى وقت وتحت مختلف الظروف، لتقديم أرواحهم فداءً لأمن وإستقرار الوطن.