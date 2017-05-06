بالفيديو..شاهد لحظة وصول صدقي صبحي إلى مصر قادما من كوت ديفوار2017-05-06 19:21:35
نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، مقطع فيديو يرصد لحظة هبوط طائرة الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، في مطار القاهرة، وكان في استقباله لفيف من قيادات القوات المسلحة المصرية.
وعاد إلى أرض الوطن الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعد حضوره فاعليات الاجتماع السادس لوزراء دفاع دول تجمع الساحل والصحراء بجمهورية كوت ديفوار.
وأكد القائد العام خلال كلمته، خطورة التهديدات التي تواجه منطقة الساحل والصحراء وضرورة حشد القدرات والإمكانيات لمكافحة الإرهاب بكافة صوره على ألا تقتصر على البعد العسكري والأمني فقط لكن تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واستعرض القائد العام برنامج تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لتأهيل 1000 وافد من دول التجمع بالمنشآت التعليمية العسكرية المصرية، واتخاذ مصر كافة الإجراءات اللازمة للبدء في إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب كأحد قرارات الاجتماع الخامس لوزراء دفاع دول التجمع المنعقد بشرم الشيخ مارس 2016.
وطرح القائد العام مبادرة لتنفيذ تدريبات مشتركة لمكافحة الإرهاب تشارك فيها عناصر من القوات الخاصة لدول التجمع تستضيفها مصر وتجرى بصفة دورية كل عامين.
وعقد القائد العام جلسة مباحثات مع المسئولين العسكريين من جمهورية كوت ديفوار لبحث أوجه التعاون المشترك وتم الاتفاق على استقبال وفد عسكري خلال الفترة المقبلة لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين.
وسلم الفريق أول صدقى صبحى رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الحسن واتارا، أكد خلالها عمق العلاقات بين البلدين واستعداد مصر لتطوير التعاون في كافة المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
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