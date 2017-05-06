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"نشأت الديهي" يطالب الدولة المصرية يتوخي الحذر من تهديدات "داعش"
نشأت الديهي

"نشأت الديهي" يطالب الدولة المصرية يتوخي الحذر من تهديدات "داعش"

2017-05-06 19:08:33
متابعات

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تحذير داعش للمصريين بأن يبتعدون عن أماكن تجمعات المسحيين والشرطة والجيش، قائلاً: أن يجب على الدولة المصرية أن تنبه جيدًا لتلك التحذيرات.

وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن مصر دول مستهدفة من الجميع، وعلينا ليس كمؤسسة جيش أو شرطة فقط أن ينتبهون، ولكن يجب أيضًا المواطنين أن ينتبهون أكثر، ولا يعطون أهمية لتلك الفيديوهات المغلوطة التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع “الديهي”، أن على الإعلاميين أن يتفهموا جيدًأ ما يتحدثون عنه علي الهواء.

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