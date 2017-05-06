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برلمانية تستجوب وزير النقل وتتهمه باستخفاف أعمال المجلس
اليزابيث شاكر عضو لجنة لصحة بمجلس النواب‎

برلمانية تستجوب وزير النقل وتتهمه باستخفاف أعمال المجلس

2017-05-06 19:06:24
محيط: خاص

تعتزم النائبة اليزابيث شاكر تقديم بيان عاجل لرئيس مجلي النواب بشأن تردي سكك الحديد في مصر وإهمالها من قبل وزارة النقل.

وقالت “إليزابيث” في بيان وزعته عبر البريد الالكتروني وصل شبكة الإعلام العربية “محيط” نسخة منه-، إن البيان العاجل ستقدمه ضد الدكتور هشام عرفات وزير النقل في الجلسة العالمة للبرلمان يوم الأحد 7 مايو، لإهماله وتقصيره بخدمات السكك الحديد.

وأوضحت أن  الوزير لم ينفذ ما وعد به أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم منها بلجنة النقل والمواصلات، وهو ما يعني استخفافه بأعمال البرلمان وفقًا للبيان.

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