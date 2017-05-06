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نشأت الديهي لـ"أبو الفتوح": "كن رجلاً وأدخل حلبة الانتخابات"
الإعلامي نشأت الديهي

نشأت الديهي لـ"أبو الفتوح": "كن رجلاً وأدخل حلبة الانتخابات"

2017-05-06 19:05:42
متابعات

هاجم الإعلامي نشأت الديهي عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، بعد قوله أن الدولة المصرية ستقوم بقتله إذا ترشح لانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلاً له الديهي: ” أن أبو الفتوح يقول غير الحقيقة ويكذب ويدعي ذورًأ على الدولة المصرية، وأن مصر لم تقم بمهاجمته أبدًا ويتحرك دائمًا بحرية دون قيود عليه”.

وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن من حق أي شخص في مصر أن يترشح للانتخابات الرئاسية، متابعًأ أن أبو الفتوح بدأ في خلق فتنه في وقت متقدم قبل بدأ الانتخابات.

وتوجه “الديهي”، إلى أبو الفتوح قائلاً: “يا رجل كن رجلاً وأدخل حلبة الانتخابات”.

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