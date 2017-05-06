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المقاصة يسقط أمام بتروجيت ويقرب الأهلي من لقب الدوري
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المقاصة يسقط أمام بتروجيت ويقرب الأهلي من لقب الدوري

2017-05-06 19:34:37
محيط - أحمد عبد الخالق

حقق فريق بتروجيت تحت قيادة مديره الفني الجديد محمد يوسف فوزا هاما على ضيفه فريق مصر للمقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت باستاد السويس الجديد في افتتاح مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الممتاز لكرة القدم.
وجاء هدف بتروجيت في الدقيقة 62 عن طريق أحمد سامي لاعب المقاصة بالخطأ في مرماه، بعد عرضية مررها محمد رمضان صانع ألعاب بتروجيت، ومع محاولة أحمد سامى التصدي لها سكنت شباك فريقه بالخطأ.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد بتروجيت إلى النقطة 41 في المركز السادس، بينما يتوقف رصيد المقاصة عند 63 نقطة في المركز الثاني ليبقي الفارق مع الأهلي المتصدر إلى 8 نقاط مع احتمال اتساع هذا الفارق إلى 11 نقطة في حالة فوز الأهلي على النصر للتعدين بعد غد الاثنين في إطار مباريات الجولة ذاتها.

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