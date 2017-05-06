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"ترام" يدهس طالب بالإسكندرية
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"ترام" يدهس طالب بالإسكندرية

2017-05-06 18:58:29

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “”فيسبوك ” صورًا وفيديو لطالب دهسه الترام بمنطقة سان ستيفانو بالإسكندرية عقب تأديته لامتحانات نهاية العام الدراسي بمدرسة ثروت الإعدادية، اثناء عودته إلى منزله.

ونشرت صفحة “الإسكندرية الآن” صورًا التقطها المتواجدين في مكان الحادث، والذين أكدوا أن الطالب حاول عبور شريط السكة الحديدية قبل أن يأتي الترام، ولكنه لم يتمكن من الفرار سريعًا فدهسه القطار وقسمه نصفين.

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