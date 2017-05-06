اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه باستيا متذيل الجدول بخمسة أهداف في لقاء اليوم الذي أقيم باستاد حديقة الأمراء معقل البي اس جي في الجولة الـ 36 لـ “ليج 1”.

سجل أهداف المباراة، لوكاس مورا وماركو فيراتي وادينسون كافاني “هدفين” وماركوس كوريا في الدقائق 32 و 35 و 76 و 82 و 89.

تلك النتيجة رفعت رصيد الأمراء للنقطة 83 متساوياً في النقاط مع موناكو قبل لقاء الأخير اليوم مع نظيره نانسي.

فيما توقف باستيا في المركز الأخير برصيد 31 نقطة واقترب من الهبوط رسمياً.