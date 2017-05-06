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بالصور.. حقيقة زواج محمد منير بأرملة فنان شهير
محمد منير

بالصور.. حقيقة زواج محمد منير بأرملة فنان شهير

2017-05-06 18:54:30

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تجمع أرملة الفنان عادل أدهم لمياء السحراوي والمطرب محمد منير، مرجحين أنهم تزوجوا.

ونفي شخص مقرب من من لمياء السحراوي ما تم تداوله عن زواجها بالمصرب محمد منير، قائلا:” تجمعهما علاقة صداقة قوية ولكن زواجهما غير صحيح”.

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