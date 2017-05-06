وصل محافظ عدن الجديد عبدالعزيز المفلحي إلى مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، قادمًا من العاصمة السعودية الرياض؛ لمباشرة مهام عمله كرئيس للسلطة المحلية.

وقال المفلحي - حسبما ذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت، إن من أهم أولوياته في هذه المرحلة إعادة تأهيل شبكة الخدمات العامة، والبدء بعملية الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

وكان في استقبال المفلحي؛ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب، وعدد كبير من القيادات العسكرية والأمنية، وأعضاء السلطة المحلية، وحشد من المواطنين.