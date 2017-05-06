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بالصور.. محافظ عدن الجديد يصل إلى اليمن لمباشرة مهام عمله
عبدالعزيز المفلحي محافظ عدن

بالصور.. محافظ عدن الجديد يصل إلى اليمن لمباشرة مهام عمله

2017-05-06 18:52:43
محيط: أ. ش. أ

وصل محافظ عدن الجديد عبدالعزيز المفلحي إلى مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، قادمًا من العاصمة السعودية الرياض؛ لمباشرة مهام عمله كرئيس للسلطة المحلية.

وقال المفلحي - حسبما ذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت، إن من أهم أولوياته في هذه المرحلة إعادة تأهيل شبكة الخدمات العامة، والبدء بعملية الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

وكان في استقبال المفلحي؛ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب، وعدد كبير من القيادات العسكرية والأمنية، وأعضاء السلطة المحلية، وحشد من المواطنين.

مسئولون يرفعون علم الانفصال اثناء استقبال المحاغظ الجديد

مسئولون يرفعون علم الانفصال اثناء استقبال المحاغظ الجديد

محافظ عدن الجديد يصل إلى اليمن1

عسكريون يرفعون علم الانفصال اثناء استقبال المحاغظ الجديد

عسكريون يرفعون علم الانفصال اثناء استقبال المحاغظ الجديد

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