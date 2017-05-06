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وفد من المجلس الأعلى للجامعات يتفقد مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

وفد من المجلس الأعلى للجامعات يتفقد مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

2017-05-06 18:46:19
محيط: أ. ش. أ

زار وفد من المجلس الأعلى للجامعات، يرافقه محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم السبت مقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر؛ لتقديم الدعم المعنوي اللازم للمرضى بالمستشفى.

وقدم محافظ الأقصر شرحًا كاملًا عن كافة تفاصيل العمل في المرحلة الأولى وعلاج المرضى بالمجان تمامًا، وكذلك تفاصيل عمل المرحلة الثانية التي تسلمتها شركة (ريدكون) للمقاولات للبدء فيها وتسليمها خلال 6 شهور.

وأكد أنه يولي مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة اهتمامًا كبيرًا، حيث أنه يعتبر من أقوى المشروعات الطبية الخيرية بالأقصر والصعيد بأكمله.

بدوره، أوضح رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور أنه لدى الانتهاء من الموافقات الخاصة بإنشاء كلية الطب بالأقصر من قِبل الوزارة، سيتم البدء في عمل بروتوكولات تعاون مشتركة مع الكلية ومستشفى شفاء الأورمان؛ للنهوض بالمستوى الطبي بالصعيد بأكمله، وكذلك لكون المستشفى يقدم خدمة طبية مميزة للغاية لمرضى السرطان.

ضم وفد المجلس الأعلى للجامعات كل من رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور، ورئيس جامعة أسوان السابق الدكتور منصور كباش، وعميد كلية الطب ببنها الدكتور محمود عبد الصبور، ومدير معهد أورام أسيوط الدكتور مصطفي درويش، ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور خليل العماري، الذين تواجدوا بالأقصر لبيان مدى إمكانيات محافظة الأقصر لافتتاح كلية الطب خلال العام الدراسي المقبل 2017-2018.

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