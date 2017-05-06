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علي جمعة للمصريين: «هتفرج في 2018»
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية

علي جمعة للمصريين: «هتفرج في 2018»

2017-05-06 18:41:33

 
قال الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق: إنه من المتوقع أن تتحسن الأحوال الاقتصادية والمعيشية في مصر عام 2018، بفرجٍ وكرمٍ من الله، مضيفًا: «هتنعنش معانا- إن شاء الله- في أول 2018.. ويا مصريين اصبروا».

ودعا جمعة، خلال برنامج “والله أعلم”، المذاع على قناة “سي بي سي”- المصريين، بضرورة إتقان العمل وبذل الجهد والعطاء؛ من أجل أن يزدهر الوطن، وتتحسن الأوضاع الاقتصادية، مستعينًا بقول الحق عز وجل: «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ».

وأشار إلى إن الأحول الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، ابتلاء واختبار من الله، يستدعي الصبر والعمل.

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