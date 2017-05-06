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مرتضى منصور يقرر بيع تذاكر لقاء كابس يونايتد للجمعية العمومية
مرتضى منصور

مرتضى منصور يقرر بيع تذاكر لقاء كابس يونايتد للجمعية العمومية

2017-05-06 18:46:14
محيط - أحمد عبد الخالق

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيع تذاكر مباراة الفريق أمام كابس يونايتد الزيمبابوي في بطولة دوري أبطال أفريقيا لأعضاء الجمعية العمومية فقط.

ويواجه الزمالك نظيره كابس يونايتد في الجولة الأولى من دور المجموعات بدور الـ 16 في البطولة بنظامه الجديد يوم الجمعة القادمة بملعب برج العرب.

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