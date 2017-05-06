4 سيدات يضربن عن الطعام لليوم الثالث بعد القبض على زوج إحداهن

دخل 4 سيدات في إضراب عن الطعام، لليوم الثالث، داخل مستشفى قويسنا المركزي، بعد أن ألقت الشرطة القبض على زوج إحداهن، في قضية مخدرات.

وقال مصدر مسؤول بمستشفي قويسنا أنهن دخلن في الإضراب منذ 3 أيام، مضيفا أنهم حاولوا إقناعهن لإعطائهن محاليل، لكنهن رفضن، مؤكدا أن حالتهن العامة مستقرة.