توّج الفيصلي بطلا للدوري الأردني لمحترفي كرة القدم، وذلك بعد فوزه المستحق الذي حققه على سحاب 4-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد عمان الدولي، في ختام مباريات الأسبوع 22 والأخير.

وأحرز أهداف الفيصلي البولندي لوكاس بالدقيقة 53، والليبي أكرم الزوي بالدقيقتين “55” و “75”، ويوسف النبر بالدقيقة 91.

واستعاد الفيصلي لقب الدوري بعد غياب أربعة مواسم، ليحرز بالتالي اللقب رقم 33 في مسيرته الكروية.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 46 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن الجزيرة (الوصيف) الذي فقد حظوظه في المنافسة على اللقب بعد تعادله مع الأهلي صفر- صفر، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وعاد فريق سحاب رسمياً لدوري أندية الدرجة الأولى بعد خسارته أمام الفيصلي حيث تجمد رصيده عند النقطة 14.

وحسم البقعة بقاؤه في الدوري، بعد فوزه الثمين الذي سجله على شباب الاردن 3-1، في المواجهة التي جمعتهما على استاد البترا.

وسجل أهداف البقعة كل من وسام أبو دعابس بالدقيقة 25، والسوري حمدي المصري بالدقيقة 60، ومعاذ محمود بالدقيقة 76، وأحرز هدف شباب الأردن الوحيد محمود جمال بالدقيقة 83.

ورفع البقعة رصيده إلى 19 نقطة، ليضمن بذلك بقائه في دوري المحترفين لموسم جديد.

ونجا ذات راس من الهبوط، بعدما حقق الفوز على ضيفه الصريح 2-0، ليهبط الأخير.

ورفع ذات راس رصيده إلى 19 نقطة، فيما تجمد رصيد الصريح عند النقطة 18 ليهبط برفقة سحاب.

وفاز الوحدات على مضيفه الحسين ربد 2-1، في مباراة اقيمت على استاد الملك عبدالله الثاني.

ورفع الوحدات رصيده الى 42 نقطة في المركز الثالث وبقي الحسين اربد عند النقطة 30.