أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمطار تهريب كمية من أجهزة تجسس وتمرير المكالمات الدولية بحوزة راكب قادم على متن رحلة جوية قادمة من مطار أسطنبول فى تركيا.

وتبين من خلال تحريات الأجهزة الأمنية أن الراكب أحد عناصر التنظيم الدولى للإخوان وتم ضبطه والتحفظ عليه داخل إحدى المقرات الأمنية.

كان قد اشتبه مأمورى جمارك مطار الغردقة الدولى فى أحد الركاب القادمين على أحدى الرحلات القادمة من مطار اسطنبول، بعد ظهور حالة من الشك والريبة علية، وبتفتيش حقائبه بواسطة لجنة برئاسة سلطان صالح مدير عام جمارك مطار الغردقة عثر بداخلها على كميات كبيرة من الأجهزة المختلفة والممنوع حياذتها بدون تصريح بينها أجهزة تجسس وأخرى لنقل وتمرير المكالمات الدولية.

تم إخطار جاد عساف رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر، والتحفظ على المضبوطات، كما تحفظت الأجهزة الأمنية على الراكب، الذى تبين بالكشف عنه أنه أحد أعضاء التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، ونقله إلى إحدى الجهات الأمنية لاستكمال التحقيقات.