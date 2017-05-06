كشفت البحرية الليبية عن قيام مجموعة مسلحة بمهاجمة قارب مطاطي على متنه 129 مهاجرا غير شرعي، كانوا متجهين إلى أوروبا، وسرقوا ممتلكاتهم، وكذا محرك المركب، وتركوا ركابه في البحر قبالة الشواطئ الليبية.

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت، إن مجموعة مسلحة على متن قارب سريع هاجمت المهاجرين وسلبت ممتلكاتهم الشخصية من هواتف نقالة وغيرها، وقامت كذلك “بانتزاع المحرك من القارب المطاطي وتركته والمهاجرين تحت رحمة الأمواج حتى وصول النجدة لهم”.

وأضاف قاسم أن المهاجرين من بلدان إفريقية جنوب الصحراء وبينهم 27 امرأة وطفلان، موضحا أنهم ظلوا في البحر لعدة ساعات بعد الحادثة قبل أن ينقذهم حرس السواحل الليبي؛ إثر بلاغ تلقاه من صياد محلي.

يشار إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد ذكرت في وقت سابق أن أكثر من 24 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.