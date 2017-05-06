التعليم العالى: هذه حقيقة تغيير قواعد تنسيق القبول بالجامعات للعام الحالى!

أعلن سيد عطا، رئيس قطاع التعليم ومسئول التنسيق بوزراة التعليم العالى، أنه لا توجد تغييرات بقواعد تنسيق العام الحالى.

وأضاف عطا، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الوزارة ستطبق قواعد التوزيع الجغرافى المعمول بها خلال تنسيق العام الماضى، كما يتم الاستمرار فى إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي، واقتصاره على كليات التمريض والتربية فقط، ومن المقرر استمرار اختبار القدرات، على كليات الفنون التطبقية والجميلة والتربية الرياضية والفنية والموسيقية.

وتابع أنه من المقرر أيضا إلغاء اختبارات القدرات لكليات التمريض والسياحة والفنادق والاقتصار على إجراء مقابلة شخصية عقب ترشيح الطلاب من مكتب التنسيق، مع إستمرار قواعد التحويلات لتقليل الاغتراب بنفس الأعوام الماضية والتى تقدر بنسبة 10%.

وأوضحأنه لا توجد نية لتغيير قواعد الحافز الرياضى، عن الأعوام الماضية، وسيتم منحه للطلاب الحاصلين على بطولات محلية ودولية.