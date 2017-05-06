بدأ اليوم السبت فتح باب الترشح على منصب رئيس جامعة طنطا لمدة أسبوع بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات وذلك تنفيذا لقرار المجلس.

ومن المقرر الإعلان عن القائمة المبدئية للمرشحين يوم الخميس 11 مايو الجاري كما تم تخصيص يومي السبت والأحد 13 و14 من الشهر ذاته لتلقي الطعون ويتم الإعلان يوم الاثنين 15 مايو عن القائمة النهائية للمتقدمين على أن يكون اجتماع لجان الفحص وتسليم نماذج التقييم يوم الثلاثاء 16 مايو ويتم عرض البرامج ومقابلة المرشحين وإعداد التقارير النهائية يوم الأحد 21 مايو الجاري.

تضم اللجنة كلا من ممثلي المجلس الأعلى للجامعات وهم الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي رئيس اللجنة، والدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة السابق، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور صبحي غنيم رئيس جامعة المنوفية السابق، والدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي الأسبق، وممثلي جامعة طنطا وهم الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة رئيس الجامعة السابق، والدكتور مصطفى فؤاد الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق نائب رئيس الجامعة لشئون فرع كفر الشيخ الأسبق، والدكتور شوقي خاطر الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محسن مقشط الأستاذ المتفرغ بكلية الطب نائب رئيس الجامعة السابق.