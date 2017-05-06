ذكر التلفزيون العراقي، أن القوات الأمنية، تمكنت من استعادة حي (مشيرفة) الأول، لتكمل بذلك تحرير منطقة مشيرفة بالكامل، وباتت على مشارف حي 30 تموز بالجانب الغربي للموصل.

وأضافت قيادة عمليات “قادمون يا نينوى” - في بيان، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - أن الفرقة المدرعة التاسعة حررت حي مشيرفة الأول، بعد تكبيد المسلحين خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.

يذكر أن قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الأمير يار الله أعلن - الخميس الماضي - بدء اقتحام شمال الساحل الأيمن (الجانب الغربي) لمدينة الموصل.