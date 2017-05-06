حقق أتليتكو مدريد فوزًا صعبًا على ضيفه إيبار بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت على ملعب فيسنتى كالديرون , ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدورى الإسبانى الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف “الروخى بلانكوس” ساول نيجويز فى الدقيقة 69 من زمن أحداث اللقاء .

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب دييجو جودين قائد الاتليتى مع الدقيقة 92 .

بهذه النتيجة رفع أتليتكو رصيده إلى 71 نقطة فى المركز الثالث بجدول ترتيب “الليجا”، فيما توقف رصيد إيبار عند 54 نقطة.