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أتليتكو مدريد يهزم إيبار بصعوبة في الليجا الإسبانية
اتليتكو مدريد - ليستر سيتي 3

أتليتكو مدريد يهزم إيبار بصعوبة في الليجا الإسبانية

2017-05-06 18:16:52

حقق أتليتكو مدريد فوزًا صعبًا على ضيفه إيبار بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم السبت على ملعب فيسنتى كالديرون , ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدورى الإسبانى الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف “الروخى بلانكوس” ساول نيجويز فى الدقيقة 69 من زمن أحداث اللقاء .

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب دييجو جودين قائد الاتليتى مع الدقيقة 92 .

بهذه النتيجة رفع أتليتكو رصيده إلى 71 نقطة فى المركز الثالث بجدول ترتيب “الليجا”، فيما توقف رصيد إيبار عند 54 نقطة.

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