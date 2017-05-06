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ضبط ١٤قطعة يشتبه بأثريتها بنجع حمادي
ضبط ١٤قطعة يشتبه بأثريتها بنجع حمادي

ضبط ١٤قطعة يشتبه بأثريتها بنجع حمادي

2017-05-06 17:45:01
قنا: أحمد زكي

تمكنت شرطة كمين الطريق الصحراوي الغربي بقرية بركة النموذجية الرابط بين نجع حمادي ومدينة قنا من ضبط ١٤ قطعة يشتبه بأثريتها برفقة سائق سيارة أثناء تفتيشها.

وكان صلاح حسان مدير أمن قنا قد تلقى بلاغًا يفيد العثور على قطع فرعونية برفقة سائق يشتبه بأثريتها وتم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم، وانتداب خبراء اثرين للكشف على تلك القطع المضبوطة.

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